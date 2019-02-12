السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 07 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بشروع أحزاب التحالف الرئاسي المساند لاستمرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في رئاسة البلاد لفترة جديدة، في حملة جمع التوقيعات المشروطة في قانون الانتخابات.

وفي شأن محلي آخر، أنبأت عن تفقد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، جاهزية القوات المسلحة على الحدود الجزائرية التونسية.

ونقلت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس فرقاء الأزمة في ليبيا بضرورة استكمال مسار تسوية سلمية وسياسية للأزمة والذهاب إلى انتخابات تعيد بناء مؤسسات دولة ليبيا الجديدة.

وتحدثت عن تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط انعدام التوافق بين الدول العربية يسمح بعودة سوريا إلى عضوية الجامعة المعلقة منذ عام 2011.

وتابعت صحف القاهرة وصول مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء للقاء قيادات ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، لبحث تثبيت اتفاق ستوكهولم لإطلاق النار وتفاهمات مشاورات الأردن حول تبادل المعتقلين والأسرى.

وأبرزت صحف الجزائر دعوة الرئاسة الفلسطينية الدول العربية لمقاطعة مؤتمر وارسو ببولندا حول "صفقة القرن" لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

// انتهى //

11:51ت م

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الجزائر 07 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بشروع أحزاب التحالف الرئاسي المساند لاستمرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في رئاسة البلاد لفترة جديدة، في حملة جمع التوقيعات المشروطة في قانون الانتخابات.وفي شأن محلي آخر، أنبأت عن تفقد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، جاهزية القوات المسلحة على الحدود الجزائرية التونسية.ونقلت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس فرقاء الأزمة في ليبيا بضرورة استكمال مسار تسوية سلمية وسياسية للأزمة والذهاب إلى انتخابات تعيد بناء مؤسسات دولة ليبيا الجديدة.وتحدثت عن تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط انعدام التوافق بين الدول العربية يسمح بعودة سوريا إلى عضوية الجامعة المعلقة منذ عام 2011.وتابعت صحف القاهرة وصول مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء للقاء قيادات ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، لبحث تثبيت اتفاق ستوكهولم لإطلاق النار وتفاهمات مشاورات الأردن حول تبادل المعتقلين والأسرى.وأبرزت صحف الجزائر دعوة الرئاسة الفلسطينية الدول العربية لمقاطعة مؤتمر وارسو ببولندا حول "صفقة القرن" لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.// انتهى //11:51ت م0050

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