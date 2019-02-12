السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بسلسة اللقاءات التي عقدها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ 32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس ابابا ومن بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيراس .

وتناولت تأكيد رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورولكوف أن تنظيم "داعش" الإرهابي مازال يشكل تهديداً وأن قيادات داعش تخطط لعمليات إرهابية دولية .

وذكرت صحف تونس أن البرلمان المصري يبدأ غداً مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور بينها مد فترة الرئاسة .

وعرجت على تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الدور الذي تلعبه تركيا في أفريقيا وخصوصا ليبيا مقلق معربا عن رفض القاهرة لامتداده إلى دول أخرى في القارة الأفريقية.

وكتبت عن وصول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء لمناقشة سٌبل تنفيذ اتفاق السويد مع ميليشات الحوثي.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن إطلاق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إشارة البدة في مناورات عسكرية ضخمة تستمر لمدة 5 أيام ،مشيرة إلى أن هذه المناورات تأتي في ظل تصاعد تهديدات التدخل العسكري الخارجي ضد البلاد.

// انتهى //

11:37ت م

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تونس 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بسلسة اللقاءات التي عقدها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ 32 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس ابابا ومن بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيراس .وتناولت تأكيد رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورولكوف أن تنظيم "داعش" الإرهابي مازال يشكل تهديداً وأن قيادات داعش تخطط لعمليات إرهابية دولية .وذكرت صحف تونس أن البرلمان المصري يبدأ غداً مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور بينها مد فترة الرئاسة .وعرجت على تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الدور الذي تلعبه تركيا في أفريقيا وخصوصا ليبيا مقلق معربا عن رفض القاهرة لامتداده إلى دول أخرى في القارة الأفريقية.وكتبت عن وصول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء لمناقشة سٌبل تنفيذ اتفاق السويد مع ميليشات الحوثي.وتحدثت صحف الثلاثاء عن إطلاق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إشارة البدة في مناورات عسكرية ضخمة تستمر لمدة 5 أيام ،مشيرة إلى أن هذه المناورات تأتي في ظل تصاعد تهديدات التدخل العسكري الخارجي ضد البلاد.// انتهى //11:37ت م0046

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