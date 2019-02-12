السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشمالية ينفذ دورة عن "مهددات الأمن الفكري"



عرعر 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، دورة بعنوان "مهددات الأمن الفكري"، قدمها مساعد مدير الموارد البشرية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علي الشهري، وذلك في مقر الهيئة بعرعر .

وتأتي الدورة التي تستمر لمدة يومين, وحضرها 50 متدرباً من منسوبي فرع الرئاسة وبعض منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة, ضمن فعاليات البرنامج التوجيهي لملتقى " الانتماء واللحمة الوطنية " .

وتهدف الدورة إلى تعريف أهمية الأمن الفكري والتحذير من خطورة المهددات التي تحيط بالمجتمع، مثل الفرقة والتنازع وقلة الفقه في الدين، وعدم الأخذ عن العلماء المعتبرين، إلى جانب توضيح سبل مواجهة تلك المهددات والوقاية منها.

// انتهى //

11:35ت م

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عرعر 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسأقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، دورة بعنوان "مهددات الأمن الفكري"، قدمها مساعد مدير الموارد البشرية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علي الشهري، وذلك في مقر الهيئة بعرعر .وتأتي الدورة التي تستمر لمدة يومين, وحضرها 50 متدرباً من منسوبي فرع الرئاسة وبعض منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة, ضمن فعاليات البرنامج التوجيهي لملتقى " الانتماء واللحمة الوطنية " .وتهدف الدورة إلى تعريف أهمية الأمن الفكري والتحذير من خطورة المهددات التي تحيط بالمجتمع، مثل الفرقة والتنازع وقلة الفقه في الدين، وعدم الأخذ عن العلماء المعتبرين، إلى جانب توضيح سبل مواجهة تلك المهددات والوقاية منها.// انتهى //11:35ت م0044

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