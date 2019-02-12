السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم دورة الإسعافات الأولية لمعيلات الأسر بمحافظة حضرموت



حضرموت 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورة الإسعافات الأولية في مديريات المكلا والشحر وتريم بمحافظة حضرموت، واستفادت منها 40 معيلة من معيلات الأسر، وذلك ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.

وتأتي هذه الدورة ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء، والذي بلغ 325 مشروعًا.

// انتهى //

11:34ت م

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حضرموت 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورة الإسعافات الأولية في مديريات المكلا والشحر وتريم بمحافظة حضرموت، واستفادت منها 40 معيلة من معيلات الأسر، وذلك ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.وتأتي هذه الدورة ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء، والذي بلغ 325 مشروعًا.// انتهى //11:34ت م0043

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