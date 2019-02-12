السعودية اليوم / الدكتور التركي يحاضر في جامعة بيشة عن قضايا الشباب



أبها 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

يلقي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي غداً، محاضرة حول "القضايا المعاصرة التي تلامس المجتمع... خاصة فئة الشباب"، وذلك في جامعة بيشة.

تأتي المحاضرة ضمن برنامج "زيارة عالم"، الذي تنفذه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع الجامعة.

كما تتناول المحاضرة عدداً من الموضوعات المعاصرة، منها مكانة العلماء في الأمة، ومصادر التلقي، وكيفية انتقاء المصادر بما يتوافق مع الشرع والمنهج الصحيح، وأهمية تلقي العلم الشرعي والمنهج من منابعه الأصيلة المتمثلة في كتاب الله - عزوجل -، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، والعلماء الموثوق بهم.

// انتهى //

11:34ت م

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أبها 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسيلقي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي غداً، محاضرة حول "القضايا المعاصرة التي تلامس المجتمع... خاصة فئة الشباب"، وذلك في جامعة بيشة.تأتي المحاضرة ضمن برنامج "زيارة عالم"، الذي تنفذه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتعاون مع الجامعة.كما تتناول المحاضرة عدداً من الموضوعات المعاصرة، منها مكانة العلماء في الأمة، ومصادر التلقي، وكيفية انتقاء المصادر بما يتوافق مع الشرع والمنهج الصحيح، وأهمية تلقي العلم الشرعي والمنهج من منابعه الأصيلة المتمثلة في كتاب الله - عزوجل -، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، والعلماء الموثوق بهم.// انتهى //11:34ت م0042

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