السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الحقائب على أبناء اللاجئين السوريين في الأردن



عمّان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمّان، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع 1,942 طالباً وطالبة، واحتوت الحقيبة المدرسية على كافة مستلزمات الطالب من دفاتر واقلام وأدوات هندسية.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يولي الجانب التعليمي لأبناء الأشقاء السوريين الاهتمام الكبير وذلك انطلاقاً من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال لما له من نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع بأسرة، وتعد سبباً رئيساً في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي الذي هو الأساس لبناء مستقبل مشرق بإذن الله.

// انتهى //

11:31ت م

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عمّان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسبدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمّان، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع 1,942 طالباً وطالبة، واحتوت الحقيبة المدرسية على كافة مستلزمات الطالب من دفاتر واقلام وأدوات هندسية.الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يولي الجانب التعليمي لأبناء الأشقاء السوريين الاهتمام الكبير وذلك انطلاقاً من إيمانه التام بوجوب توفير الرعاية لهم في هذا المجال لما له من نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع بأسرة، وتعد سبباً رئيساً في الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والمعيشي الذي هو الأساس لبناء مستقبل مشرق بإذن الله.// انتهى //11:31ت م0037

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