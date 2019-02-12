السعودية اليوم / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على لقاء الرئيس السودانى عمر البشير، علي هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا أمس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو مانويل غوتيرس،حيث بحث اللقاء مبادرات السودان لتحقيق السلام والاستقرار في جمهوريتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطي.

وعرجت الصحف على نفي مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم أي اتجاه تكوين حكومة انتقالية في الفترة المقبلة، وقال ليست هناك حكومة انتقالية والتغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات والتخريب.

وأبرزت تأكيد الأردن والكويت أمس على ضرورة إطلاق مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى قصف طائرات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة أمس آخر معقل لتنظيم – داعش- الإرهابي في شرق سوريا.

ونقلت صحف السودان عن مفوض السلم والأمن الأفريقي إسماعيل شرقي، أمس قوله إن التدخلات الخارجية في ليبيا تعقد الوضع وتكرس لعدم الاستقرار، منبهًا إلى تأثيرات الوضع في ليبيا على دول الجوار.

// انتهى //

11:30ت م

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الخرطوم 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على لقاء الرئيس السودانى عمر البشير، علي هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا أمس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو مانويل غوتيرس،حيث بحث اللقاء مبادرات السودان لتحقيق السلام والاستقرار في جمهوريتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطي.وعرجت الصحف على نفي مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم أي اتجاه تكوين حكومة انتقالية في الفترة المقبلة، وقال ليست هناك حكومة انتقالية والتغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات والتخريب.وأبرزت تأكيد الأردن والكويت أمس على ضرورة إطلاق مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى قصف طائرات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة أمس آخر معقل لتنظيم – داعش- الإرهابي في شرق سوريا.ونقلت صحف السودان عن مفوض السلم والأمن الأفريقي إسماعيل شرقي، أمس قوله إن التدخلات الخارجية في ليبيا تعقد الوضع وتكرس لعدم الاستقرار، منبهًا إلى تأثيرات الوضع في ليبيا على دول الجوار.// انتهى //11:30ت م0036

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