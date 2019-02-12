شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد بدعم تخفيضات أوبك والان نبدء بالتفاصيل
وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 52.69 دولار للبرميل، بزيادة 28 سنتا أو 0.5 بالمئة عن التسوية السابقة.
وقال متعاملون إن استمرار إغلاق أجزاء من خط الأنابيب كيستون الذي ينقل النفط الكندي إلى الولايات المتحدة ساهم أيضا في دعم الخام الأمريكي.
وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 38 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 61.89 دولار للبرميل.
وقال بعض المحللين إن المعروض يشح في الأسواق وسط تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران.
غير أن البعض قالوا إن المخاطر الكامنة على جانب المعروض لا تلقى تركيزا كافيا.
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