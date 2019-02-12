شكرا لقرائتكم رياح مثيرة للأتربة على الشرقية حتى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الشرقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بوجود رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة، أن التنبيه يشمل حفر الباطن، والقيصومة، والخفجي، والنعيرية تمتد إلى الدمام، والظهران، والأحساء، والقطيف والأجزاء المجاورة؛ لافتة إلى أن بداية الحالة من الساعة 10:00 وينتهي في تمام الساعة 20:00.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، المدينة المنورة) والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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