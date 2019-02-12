النقل تبحث فتح المجال للشركات اليابانية للاستثمار في المشاريع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود، ووكيل الوزارة للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي أمس، بمقر وزارة النقل، مع وفد من وزارة النقل والبنية التحتية باليابان برئاسة نائب السفير الياباني في المملكة سيتسو اوهموري، التعاون المشترك والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة عالميا في قطاع الطرق.

وتطرق الاجتماع إلى فتح المجال في المملكة أمام الشركات اليابانية للاستثمار في قطاع النقل وتنفيذ بعض المشاريع، وذلك لتحفيز الاستثمار في منظومة النقل في المملكة، استنادا لموقعها الجغرافي المهم كمنصة لوجستية تربط بين قارات العالم الثلاث.

ويأتي الاجتماع امتدادا للشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، وتنفيذا لرؤية 2030، التي تهدف إلى عقد الشراكات الدولية التي من شأنها توطين أحدث التقنيات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الاحترافية العالمية، التي تسهم في رفع مستوى السلامة على طرق الوزارة في كل مناطق المملكة.

وجرى خلال الاجتماع بحث فرص التعاون المقترحة بين البلدين في عدد من مجالات النقل، وفتح المجال لتبادل الزيارات بين المختصين في قطاع النقل بين الجانبين، بهدف اطلاع الجانب السعودي على التجربة اليابانية في قطاع الطرق وسبل السلامة فيها ومدى الاستفادة منها وتطبيقها في المملكة، ولا سيما أن قطاع النقل في اليابان حديث ومتطور للغاية، ويتميز بكفاءة عالية.

ماذا ناقش الاجتماع؟