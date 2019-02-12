القتل حدا لجانية نحرت ابنة زوجها بسكين في الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا في الجانية عيدة بنت شامان بن بنيه الرشيدي ـ سعودية ـ لقتلها ابنة زوجها ريم بنت فرج بن عبدالله الرشيدي ـ سعودية ـ البالغة من العمر ست سنوات، وذلك بنحرها بسكين بعد إخراجها من مدرستها مستغلة معرفتها لها واطمئنانها إليها.

وأوضحت الداخلية أن التحقيق مع الجانية أسفر عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، وأن ما قامت به من قتل المجني عليها يعد صورة من صور الغيلة، والحكم عليها بالقتل حدا لقتلها المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة، ونفذ الحكم أمس في الأحساء بالمنطقة الشرقية.

إلى ذلك أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في الجاني يحيى بن مداوي بن يحيى القحطاني - سعودي -، لتلقيه كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معه بتوجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، ونفذ حكم القتل في الجاني أمس في أبها بمنطقة عسير.