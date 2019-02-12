إغلاق محلات مخالفة في صامطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - صامطة

أغلقت جولات رقابية نفذتها بلدية محافظة صامطة، خمسة محلات، وأنذرت تسعة أخرى، فيما أصدرت 130 مخالفة، كما صادرت 90 كيلو جراما من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي دغريري، أن عدد الجولات الرقابية بلغ 314 جولة خلال الشهر الماضي، في إطار حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها.

وبين أن الحملة مستمرة لرصد المخالفين من أجل المحافظة على سلامة المواطن والمقيم.