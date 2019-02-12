نائب أمير القصيم يقلب أوراق الحزم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حث نائب أمير منطقة القصيم، الأمير فهد بن تركي، إدارة نادي الحزم على مضاعفة الجهد خلال المراحل المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر ديوان الإمارة في بريدة أمس، رئيس مجلس إدارة نادي الحزم عبدالله المطير، وأعضاء مجلس الإدارة، وتسلم خلاله تقريرا عن مسيرة النادي في أكثر من 60 عاما، كما استمع لنبذة عن تاريخ النادي وإنجازاته وأنشطته الحالية.