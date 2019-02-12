5 مارس نصف نهائي السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين - جدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة عن موعد إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة للموسم الحالي الذي تأهلت له فرق الهلال وأحد والفتح والنصر، حيث يقام في 5 مارس المقبل بمواجهة الفتح والنصر في الأحساء، والهلال وأحد في الرياض.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل أن البطولة ستظهر بشكل مختلف خلال المواسم المقبلة بعد تعديل مسماها إلى كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة، مشيرا إلى أنه جار العمل على تطبيق عدد من المقترحات لتطوير البطولة.