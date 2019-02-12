إنقاذ سلاحف غرقت في قناة بناء طينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنقذ متطوعون نحو 200 سلحفاة، سقطت في مشروع بناء قناة على طريق في جزيرة ويلمنجتون الأمريكية، والتي تعد موطنا للعديد من السلاحف، وفقا لما ذكره موقع WSAV الإخباري.

وأخذ المتطوعون السلاحف التي وجدوها في الحفر المملوءة بالطين إلى أطباء بيطريين، وأعادوها إلى بركات مجاورة. وذكر مدير المشروع أنهم سينتهون من بناء المشروع قريبا الذي سينظم شوارع الحي.