7 مخطوطات تكشف المغامرات الأسطورية بإنجلترا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتشف أمين مكتبة مجموعات بريستول الخاصة بمحض الصدفة سبع مخطوطات مكتوبة بخط اليد مخبأة في جامعة بريستول في إنجلترا، توضح المغامرات الأسطورية لميرلين والملك آرثر بحسب ما ذكر في موقع Live Science.

ووقال أمين مكتبة مجموعات بريستول الخاصة إنه عثر عليها في كتاب يعود إلى القرن السادس عشر، بينما كان يبحث عن مواد لطلاب يحتاجون إلى وثائق تاريخية من العصور الوسطى.

ولم يجد الباحثون سوى القليل من التفاصيل في النص المكتشف حديثا، والذي يختلف عن القصص التقليدية، وبسبب الضرر الذي لحق بالمخطوطات فسوف يستغرق الأمر وقتا طويلا، لفك رموز محتوياتها بشكل صحيح، وربما سيتطلب استخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء.