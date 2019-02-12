تدريب المرشدات الصحيات بتعليم مكة على إدارة الأزمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تدريب 46 مرشدة صحية على إدارة الأزمات الصحية.

وأوضحت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي، أن البرنامج تناول عددا من المحاور والموضوعات ذات الصلة كالتعريف بأسباب الأزمات ووسائل الحد منها، وبناء الخطط الذكية لمواجهة تلك الأزمات، وإكساب المتدربات مهارة تفاديها.وأفادت بأن البرنامج تطرق لموضوعات هامة كتعريف الأزمة الصحية التي قد تحدث في المدارس وطرق التعامل السليمة معها وإدارتها بشكل احترافي ووفق خطط علمية ذكية ونافعة.

إلى ذلك استهلت إدارة نشاط الطلاب ممثلة في قسم النشاط العلمي بتعليم مكة فعاليات الملتقى العلمي الحادي والعشرين بمشاركة أكثر من 140 طالباً تم توزيعهم على 10 ورش تدريبية.