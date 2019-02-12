، برئاسة أميرها.. ثمان جهات عليا تستعرض أعمال هيئة تطوير عسير ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
عقد أمير منطقة عسير، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ثمانية اجتماعات مع كل من: (وزير النقل المهندس نبيل العامودي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط -رئيس برنامج التحول الوطني- محمد التويجري، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الأستاذ عويض الحارثي؛ وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة تطوير المنطقة والفريق الاستشاري لاستراتيجية تطوير منطقة عسير.
وقد استعرض أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير وفريق العمل المشترك، والوزراء، آليات تحقيق الانسجام بين استراتيجية تطوير المنطقة ومبادرات الوزارات، وبرامج رؤية البلاد ٢٠٣٠ ذات الصلة.
برئاسة أميرها.. ثمان جهات عليا تستعرض أعمال هيئة تطوير عسيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
عقد أمير منطقة عسير، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ثمانية اجتماعات مع كل من: (وزير النقل المهندس نبيل العامودي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط -رئيس برنامج التحول الوطني- محمد التويجري، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الأستاذ عويض الحارثي؛ وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة تطوير المنطقة والفريق الاستشاري لاستراتيجية تطوير منطقة عسير.
وقد استعرض أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير وفريق العمل المشترك، والوزراء، آليات تحقيق الانسجام بين استراتيجية تطوير المنطقة ومبادرات الوزارات، وبرامج رؤية البلاد ٢٠٣٠ ذات الصلة.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
10:51 AM
بهدف تحقيق الانسجام بين استراتيجية تطوير المنطقة ورؤية 2030
عقد أمير منطقة عسير، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ثمانية اجتماعات مع كل من: (وزير النقل المهندس نبيل العامودي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط -رئيس برنامج التحول الوطني- محمد التويجري، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الأستاذ عويض الحارثي؛ وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة تطوير المنطقة والفريق الاستشاري لاستراتيجية تطوير منطقة عسير.
وقد استعرض أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير وفريق العمل المشترك، والوزراء، آليات تحقيق الانسجام بين استراتيجية تطوير المنطقة ومبادرات الوزارات، وبرامج رؤية البلاد ٢٠٣٠ ذات الصلة.
، برئاسة أميرها.. ثمان جهات عليا تستعرض أعمال هيئة تطوير عسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر برئاسة أميرها.. ثمان جهات عليا تستعرض أعمال هيئة تطوير عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.