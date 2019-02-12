، لماذا "لم يغسل" مذيع أمريكي يديه منذ عشر سنوات؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثار تصريحُه الاستهجان

قال مقدم البرامج في محطة "فوكس نيوز"، بيت هيغزيث: إنه لم يغسل يديه منذ عشر سنوات؛ مشيراً إلى أنه لا يؤمن بوجود الميكروبات.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان "هيغزيث" يتحدث في برنامج "فوكس آند فريندز"، وقال: إن الميكروبات الدقيقة غير موجودة لأنها لا تُرى بالعين المجردة.

وأضاف خرّيج جامعتيْ هارفارد وبرينستون، أنه يأخذ لقاحات ضد الأمراض.

وجاءت تصريحات "هيغزيث" بعد أن سخر منه زميلاه لأنه يأكل ما تبقى من البيتزا.

وقال المذيع: "تعهدت أنني في عام 2019 سأقول على الهواء ما أقوله خارج البث".

مراكز الوقاية تردّ

وأثار تصريح "هيغزيث" الاستهجان؛ حيث نظر إليه الكثيرون بعين القلق.

وتقول مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة: إن غسل اليدين بشكل منتظم هو أحد أفضل الطرق لإزالة الجراثيم وتجنب المرض وانتشار الجراثيم.

وأفادت دراسة علمية أن جراماً واحدا من المخلفات البشرية يمكن أن يحوي تريليون جرثومة.

ومن أنواع البكتيريا التي يمكن أن تنتشر في حال عدم غسل اليدين: السالمونيلا، وإي كولاي.

واعترف الرئيس دونالد ترامب على "فوكس نيوز" بأن لديه هوساً بالجراثيم.

وانتقد في كتابه "فن العودة" الصادر عام 1997 عادة المصافحة عند الأمريكيين.