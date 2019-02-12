، وفاة وإصابة 13 عاملاً وتحرير محتجزين في حادث انقلاب بالباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقع في "وادي فيق" من جنسيات آسيوية وعربية ويعملون في الجامعة

تُوفي 4 عمال وأُصيب 9 آخرون من جنسيات آسيوية وعربية يتبعون شركة تعمل بجامعة الباحة إثر حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقلّهم في وادي فيق بالباحة.

وحرّرت فرق الدفاع المدني عدداً من المحتجزين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك فهد.