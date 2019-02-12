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تُوفي 4 عمال وأُصيب 9 آخرون من جنسيات آسيوية وعربية يتبعون شركة تعمل بجامعة الباحة إثر حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقلّهم في وادي فيق بالباحة.
وحرّرت فرق الدفاع المدني عدداً من المحتجزين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك فهد.
وفاة وإصابة 13 عاملاً وتحرير محتجزين في حادث انقلاب بالباحةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-02-12
تُوفي 4 عمال وأُصيب 9 آخرون من جنسيات آسيوية وعربية يتبعون شركة تعمل بجامعة الباحة إثر حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقلّهم في وادي فيق بالباحة.
وحرّرت فرق الدفاع المدني عدداً من المحتجزين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك فهد.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
10:36 AM
وقع في "وادي فيق" من جنسيات آسيوية وعربية ويعملون في الجامعة
تُوفي 4 عمال وأُصيب 9 آخرون من جنسيات آسيوية وعربية يتبعون شركة تعمل بجامعة الباحة إثر حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقلّهم في وادي فيق بالباحة.
وحرّرت فرق الدفاع المدني عدداً من المحتجزين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك فهد.
، وفاة وإصابة 13 عاملاً وتحرير محتجزين في حادث انقلاب بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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