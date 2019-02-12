، شبكة تواصل تناطح "فيسبوك" و"تويتر" بتلك التقنية ،

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كشفت تقارير صحفية عديدة أن شبكة التواصل الاجتماعي المخصصة لقطاع الأعمال "لينكد إن" قرّرت مناطحة الكبار "فيسبوك" و"تويتر".
وأعلنت "لينكد إن"، وفقاً لما نقله موقع "تيك كرانش" التقني المتخصّص، لأول مرة، أنها ستطلق نسخة تجريبية، تتيح للمستخدمين إمكانية بث فيديوهات مباشرة عبر التطبيق.
وأوضحت الشبكة المتخصصة في قطاع الأعمال والبحث عن العمل أنها ستطرح تلك الخدمة، لكي تتمكن الشركات والمؤسسات والشخصيات المؤثرة والفاعلة في "لينكد إن" من بث المؤتمرات الخاصة بها، وتلقي الأسئلة والأجوبة بصورة مباشرة للتفاعل مع جمهورهم.
ومن المقرر أن يتم طرح تلك التقنية الجديدة في المرحلة الأولى لمستخدمي "لينكد إن" في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تتوافر لباقي المستخدمين في وقت لاحق.
شبكة تواصل تناطح "فيسبوك" و"تويتر" بتلك التقنيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
كشفت تقارير صحفية عديدة أن شبكة التواصل الاجتماعي المخصصة لقطاع الأعمال "لينكد إن" قرّرت مناطحة الكبار "فيسبوك" و"تويتر".
وأعلنت "لينكد إن"، وفقاً لما نقله موقع "تيك كرانش" التقني المتخصّص، لأول مرة، أنها ستطلق نسخة تجريبية، تتيح للمستخدمين إمكانية بث فيديوهات مباشرة عبر التطبيق.
وأوضحت الشبكة المتخصصة في قطاع الأعمال والبحث عن العمل أنها ستطرح تلك الخدمة، لكي تتمكن الشركات والمؤسسات والشخصيات المؤثرة والفاعلة في "لينكد إن" من بث المؤتمرات الخاصة بها، وتلقي الأسئلة والأجوبة بصورة مباشرة للتفاعل مع جمهورهم.
ومن المقرر أن يتم طرح تلك التقنية الجديدة في المرحلة الأولى لمستخدمي "لينكد إن" في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تتوافر لباقي المستخدمين في وقت لاحق.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
10:01 AM
سيتم طرحها بصورة أولية في أمريكا ثم باقي العالم
كشفت تقارير صحفية عديدة أن شبكة التواصل الاجتماعي المخصصة لقطاع الأعمال "لينكد إن" قرّرت مناطحة الكبار "فيسبوك" و"تويتر".
وأعلنت "لينكد إن"، وفقاً لما نقله موقع "تيك كرانش" التقني المتخصّص، لأول مرة، أنها ستطلق نسخة تجريبية، تتيح للمستخدمين إمكانية بث فيديوهات مباشرة عبر التطبيق.
وأوضحت الشبكة المتخصصة في قطاع الأعمال والبحث عن العمل أنها ستطرح تلك الخدمة، لكي تتمكن الشركات والمؤسسات والشخصيات المؤثرة والفاعلة في "لينكد إن" من بث المؤتمرات الخاصة بها، وتلقي الأسئلة والأجوبة بصورة مباشرة للتفاعل مع جمهورهم.
ومن المقرر أن يتم طرح تلك التقنية الجديدة في المرحلة الأولى لمستخدمي "لينكد إن" في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تتوافر لباقي المستخدمين في وقت لاحق.
، شبكة تواصل تناطح "فيسبوك" و"تويتر" بتلك التقنية ،
المصدر : الخليج 365
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