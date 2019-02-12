، هلع في حريق بشقة سكنية بجدة .. إخلاء والمحصلة 19 إصابة فجراً ،

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أُصيب 19 شخصاً بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الفيحاء بمحافظة جدة؛ بينهم حالة متوسطة الخطورة.
وبحسب المعلومات المتوافرة فقد وقع الحادث في ساعات الليل المتأخرة، وتمت السيطرة عليه من قِبل فِرق الدفاع المدني قبل الفجر.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ لـ "الخليج 365"، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغاً، فجر اليوم، عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فِرق إسعافية مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري؛ بعد إخلاء فِرق الدفاع المدني الشقة من المصابين.
وأضاف أبو زيد؛ أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات: 11 حالة عُولجت بالموقع، وتم نقل 8 حالات متوسطة الخطورة على أثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام ومستشفى شرق جدة.
هلع في حريق بشقة سكنية بجدة .. إخلاء والمحصلة 19 إصابة فجراًأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-12
أُصيب 19 شخصاً بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الفيحاء بمحافظة جدة؛ بينهم حالة متوسطة الخطورة.
وبحسب المعلومات المتوافرة فقد وقع الحادث في ساعات الليل المتأخرة، وتمت السيطرة عليه من قِبل فِرق الدفاع المدني قبل الفجر.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ لـ "الخليج 365"، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغاً، فجر اليوم، عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فِرق إسعافية مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري؛ بعد إخلاء فِرق الدفاع المدني الشقة من المصابين.
وأضاف أبو زيد؛ أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات: 11 حالة عُولجت بالموقع، وتم نقل 8 حالات متوسطة الخطورة على أثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام ومستشفى شرق جدة.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
09:49 AM
سيطرت عليه فِرق الدفاع المدني والهلال الأحمر باشر ونقل الحالات
أُصيب 19 شخصاً بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الفيحاء بمحافظة جدة؛ بينهم حالة متوسطة الخطورة.
وبحسب المعلومات المتوافرة فقد وقع الحادث في ساعات الليل المتأخرة، وتمت السيطرة عليه من قِبل فِرق الدفاع المدني قبل الفجر.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ لـ "الخليج 365"، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغاً، فجر اليوم، عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فِرق إسعافية مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري؛ بعد إخلاء فِرق الدفاع المدني الشقة من المصابين.
وأضاف أبو زيد؛ أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات: 11 حالة عُولجت بالموقع، وتم نقل 8 حالات متوسطة الخطورة على أثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام ومستشفى شرق جدة.
، هلع في حريق بشقة سكنية بجدة .. إخلاء والمحصلة 19 إصابة فجراً ،
المصدر : الخليج 365
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