، مطالبات لـ"التعليم" بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الخارجي ،

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طالَبَ العديد من المعلمين والمعلمات ممن فاتهم التقديم على حركة النقل الخارجي لهذا العام، أو تحديث بياناتهم أو تثبيت رغباتهم السابقة، وزيرَ التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة إدخال الرغبات بعد إغلاق النظام يوم الخميس الماضي؛ أسوة بما قامت به الإدارات التعليمية بتمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي.
ودعا عدد من الذين فاتهم التقديم على حركة النقل الخارجي وزيرَ التعليم إلى إصدار توجيه للمعنيين في شؤون المعلمين بفتح نظام النقل الخارجي، بعد أن فات بعضهم النقل، وآخرون لم يحدثوا بياناتهم القديمة؛ مما حرمهم الدخول في حركة النقل الخارجي؛ مطالبين بالتمديد في إدخال الحركة لأسبوع أو أسبوعين.
مطالبات لـ"التعليم" بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الخارجيسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-12
طالَبَ العديد من المعلمين والمعلمات ممن فاتهم التقديم على حركة النقل الخارجي لهذا العام، أو تحديث بياناتهم أو تثبيت رغباتهم السابقة، وزيرَ التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة إدخال الرغبات بعد إغلاق النظام يوم الخميس الماضي؛ أسوة بما قامت به الإدارات التعليمية بتمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي.
ودعا عدد من الذين فاتهم التقديم على حركة النقل الخارجي وزيرَ التعليم إلى إصدار توجيه للمعنيين في شؤون المعلمين بفتح نظام النقل الخارجي، بعد أن فات بعضهم النقل، وآخرون لم يحدثوا بياناتهم القديمة؛ مما حرمهم الدخول في حركة النقل الخارجي؛ مطالبين بالتمديد في إدخال الحركة لأسبوع أو أسبوعين.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
09:26 AM
بعد أن فات بعضَ المعلمين النقلُ وآخرون لم يحدّثوا بياناتهم
طالَبَ العديد من المعلمين والمعلمات ممن فاتهم التقديم على حركة النقل الخارجي لهذا العام، أو تحديث بياناتهم أو تثبيت رغباتهم السابقة، وزيرَ التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد فترة إدخال الرغبات بعد إغلاق النظام يوم الخميس الماضي؛ أسوة بما قامت به الإدارات التعليمية بتمديد فترة إدخال الرغبات لحركة النقل الداخلي.
ودعا عدد من الذين فاتهم التقديم على حركة النقل الخارجي وزيرَ التعليم إلى إصدار توجيه للمعنيين في شؤون المعلمين بفتح نظام النقل الخارجي، بعد أن فات بعضهم النقل، وآخرون لم يحدثوا بياناتهم القديمة؛ مما حرمهم الدخول في حركة النقل الخارجي؛ مطالبين بالتمديد في إدخال الحركة لأسبوع أو أسبوعين.
، مطالبات لـ"التعليم" بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الخارجي ،
المصدر : الخليج 365
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