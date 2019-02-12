، اليوم وغداً.. عودة الإثارة الأوروبية وقمة "مسرح الأحلام" تجذب الأنظار ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقاءات هامة في انطلاق مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال

تنطلق، اليوم الثلاثاء، مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لتعود الإثارة إلى الملاعب الأوروبية من جديد.

وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى "مسرح الأحلام" ملعب أولد ترافورد الذي سيشهد قمة مثيرة بين مانشستر يونايتد وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي.

وفي ملعب الأولمبيكو، يستقبل نادي العاصمة الإيطالية روما، نظيره البرتغالي بورتو في ثاني مواجهات ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتستمر المواجهات الأوروبية يوم الأربعاء؛ حيث يستضيف توتنهام الإنجليزي فريق بروسيا دورتموند الألماني على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية.

وفي ذات التوقيت، يواصل حامل اللقب للأعوام الثلاثة الماضية (ريال مدريد) مسيرة الدفاع عن التاج الأوروبي، عندما يحل ضيفاً على أياكس أمستردام الهولندي في ملعب "يوهان كرويف أرينا".