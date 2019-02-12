- 1/2
- 2/2
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرمة، من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتتواصل حتى السادسة مساء اليوم.
ووفق الهيئة؛ تشمل الحالة: (مدركة، ورهاط، وعشيرة، والسيل الكبير، والجموم، وعسفان، وخليص، والكامل، ومستورة).
تنبيه متقدم لمكة المكرمة.. شبه انعدام للرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرمة، من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتتواصل حتى السادسة مساء اليوم.
ووفق الهيئة؛ تشمل الحالة: (مدركة، ورهاط، وعشيرة، والسيل الكبير، والجموم، وعسفان، وخليص، والكامل، ومستورة).
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
08:29 AM
بدأت الساعة السادسة صباحاً وتسمر لمساء اليوم
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة مكة المكرمة، من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتتواصل حتى السادسة مساء اليوم.
ووفق الهيئة؛ تشمل الحالة: (مدركة، ورهاط، وعشيرة، والسيل الكبير، والجموم، وعسفان، وخليص، والكامل، ومستورة).
، تنبيه متقدم لمكة المكرمة.. شبه انعدام للرؤية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه متقدم لمكة المكرمة.. شبه انعدام للرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.