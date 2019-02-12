“العمل”: 5 شروط للاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 5 شروط للاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأوضحت وزارة العمل أن أول الشروط للاستفادة من المبادرة، هو التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، وثانيها أن يكون السجل التجاري للمنشأة سارياً.

وأضافت أن من الشروط أيضاً أن يكون متوسط نطاق المنشأة لآخر 52 أسبوعاً في البلاتيني أو الأخضر المرتفع، أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض. وأشارت إلى أن رابع الشروط هو تحسين متوسط نطاق المنشأة إذا كان بالأصفر أو بالأحمر ورفعه إلى الأخضر فأعلى، ثم الحفاظ على المتوسط لمدة 52 أسبوعاً، أما الشرط الخامس فهو تسجيل بيانات الحساب البنكي الخاص للمنشآت المسددة فقط.