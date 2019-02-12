61949 طفلًا في الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال بجدة

980 ألفًا إجمالي المستهدفين في المدينة
بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في محافظة جدة اليوم 61949 طفلًا، بنسبة 24.11% وبذلك يصبح إجمالي عدد الأطفال المطعَّمين خلال يومين 119422 طفلًا، بنسبة 49.97%، بينما إجمالي المستهدفين في مدينة جدة هو 238980 طفلًا.
ودعا مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية لحملة شلل الأطفال الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي، المواطنين في حالة عدم تطعيم أطفالهم خلال أيام الحملة عليهم التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين فيه ليتم تطعيمهم.
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