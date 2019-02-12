السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية

بيروت 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على جلسات مجلس النواب التي تنطلق اليوم لمناقشة البيان الوزاري للحكومة على مدى يومين، لتنتهي بالاقتراع على الثقة بحكومة البلاد الجديدة .وسلطت الضوء على الزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض أمس.وواكبت صحف الثلاثاء، الهجوم الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية أمس، بدعم من التحالف الدولي، في الكيلومترات الأخيرة التي ينتشر فيها آخر عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في أقصى شرق سوريا بمحاذاة الحدود العراقية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان .وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن الدور الذي تلعبه تركيا في أفريقيا وخصوصا ليبيا مقلق، معربا عن رفض القاهرة لامتداده إلى دول أخرى في القارة الأفريقية.وأبدت اهتماما بنبأ تمكن قوات الجيش الوطني اليمني أمس، من تحرير مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران .وتناقلت صحف لبنان تأكيد رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، سعي المنظمة الدولية لحل سياسي في سوريا وفق القرارات الدولية .// انتهـى //10:53ت م0024