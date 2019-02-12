السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل



الخليل 07جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين ، وفتشت عدة منازل في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت امر شمال الخليل واعتقلت الطفل خطاب وحيد أبو ماريا، والشاب يوسف إبراهيم صبري عوض، واقتادتهما بعد تفتيش منزليهما الى جهة غير معلومة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الوزير السابق عيسى خيري الجعبري في مدينة الخليل وفتشته وعبثت بمحتوياته واستولت على مبلغ مالي من منزله عقب تحطيم محتويات المنزل، وفي بلدتي اذنا والسموع فتشت عدة منازل.

// انتهى //

10:50ت م

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الخليل 07جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين ، وفتشت عدة منازل في محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت امر شمال الخليل واعتقلت الطفل خطاب وحيد أبو ماريا، والشاب يوسف إبراهيم صبري عوض، واقتادتهما بعد تفتيش منزليهما الى جهة غير معلومة.كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الوزير السابق عيسى خيري الجعبري في مدينة الخليل وفتشته وعبثت بمحتوياته واستولت على مبلغ مالي من منزله عقب تحطيم محتويات المنزل، وفي بلدتي اذنا والسموع فتشت عدة منازل.// انتهى //10:50ت م0023

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