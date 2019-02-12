

أبخ 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية

وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية المتعددة في القرية السعودية للاجئين اليمنيين.

كما زار فريق المركز مقر منظمة الأونارس في العاصمة جيبوتي وناقش الجانبان مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية بين الجانبين لدعم اللاجئين اليمنيين في أبخ والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني هناك وسبل التغلب عليها.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته في بيئات اللجوء.

// انتهى //

10:48ت م

0022



أبخ 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية السعودية بمحافظة أبخ وللمحتاجين في جمهورية جيبوتي، بحضور ممثلي منظمة الأونارس.وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تُقدم لهم عبر المشروعات الإنسانية المتعددة في القرية السعودية للاجئين اليمنيين.كما زار فريق المركز مقر منظمة الأونارس في العاصمة جيبوتي وناقش الجانبان مستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية بين الجانبين لدعم اللاجئين اليمنيين في أبخ والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني هناك وسبل التغلب عليها.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته في بيئات اللجوء.// انتهى //10:48ت م0022

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 750 سلة غذائية للاجئين اليمنيين بمحافظة أبخ في جيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.