السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

عاودت الصحف العراقية الصادرة اليوم تركيزها على الحراك السياسي الذي تقوم به عدة كتل سياسية عراقية لإنهاء ملف الوزارات الشاغرة الأربع "الدفاع والداخلية والعدل والتربية".

وأبرزت الصحف تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح أمس على أهمية الإسراع بتوثيق جرائم تنظيم "داعش الإرهابي" في العراق.

وتناولت دخول الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2019 حيز التنفيذ ,بعد نشر قانونها في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم أمس الإثنين,وبعد مصادقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب عليها.

واهتمت بالدعوات المطالبة بتقليص عدد الوزارات العراقية من خلال دمج بعضها, خصوصا تلك التي تتقارب اختصاصاتها.

وتناولت الصحف الأوضاع في مدينة كركوك التي يسكنها خليط من العرب والكرد والتركمان, مبرزة موقف ممثلي هذه المكونات من عودة قوات البيشمركة الكردية إلى أطراف المدينة.

// انتهى //

10:45ت م

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بغداد 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسعاودت الصحف العراقية الصادرة اليوم تركيزها على الحراك السياسي الذي تقوم به عدة كتل سياسية عراقية لإنهاء ملف الوزارات الشاغرة الأربع "الدفاع والداخلية والعدل والتربية".وأبرزت الصحف تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح أمس على أهمية الإسراع بتوثيق جرائم تنظيم "داعش الإرهابي" في العراق.وتناولت دخول الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2019 حيز التنفيذ ,بعد نشر قانونها في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم أمس الإثنين,وبعد مصادقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب عليها.واهتمت بالدعوات المطالبة بتقليص عدد الوزارات العراقية من خلال دمج بعضها, خصوصا تلك التي تتقارب اختصاصاتها.وتناولت الصحف الأوضاع في مدينة كركوك التي يسكنها خليط من العرب والكرد والتركمان, مبرزة موقف ممثلي هذه المكونات من عودة قوات البيشمركة الكردية إلى أطراف المدينة.// انتهى //10:45ت م0021

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