السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمس بالجلسة الختامية للدورة الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، على ضرورة الاهتمام ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز التجارة، وتطوير الصناعة، واستكمال المنظومة الاقتصادية الأفريقية.

وأشارت إلى مباحثات القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي أمس مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، بشأن إمكانيات التعاون العسكري بين الجانبين.

وأخبرت صحف الثلاثاء عن استئناف اجتماعات سد النهضة الثلاثية يوم 20 فبراير الجاري بالقاهرة للوصول إلى اتفاق نهائي.

ونقلت عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيده أنه لا يوجد توافق بعد بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد يسمح بعودة عضوية سوريا التي جرى تعليقها عام 2011م.

وتابعت صحف القاهرة وصول مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء يرافقه فريق من الصليب الأحمر الدولي للقاء قيادات ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، لبحث استكمال إجراءات ملف المختطفين والأسرى.

وسلّطت الضوء على دعوة السلطة الفلسطينية الدول العربية لمقاطعة مؤتمر وارسو حول السلام والأمن في الشرق الأوسط المقرر أن تستضيفه بولندا تحت رعاية الأمم المتحدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 4 جنود أتراك أمس جراء تحطم مروحية عسكرية بإسطنبول.

// انتهى //

09:59ت م

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القاهرة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمس بالجلسة الختامية للدورة الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، على ضرورة الاهتمام ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز التجارة، وتطوير الصناعة، واستكمال المنظومة الاقتصادية الأفريقية.وأشارت إلى مباحثات القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي أمس مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، بشأن إمكانيات التعاون العسكري بين الجانبين.وأخبرت صحف الثلاثاء عن استئناف اجتماعات سد النهضة الثلاثية يوم 20 فبراير الجاري بالقاهرة للوصول إلى اتفاق نهائي.ونقلت عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيده أنه لا يوجد توافق بعد بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد يسمح بعودة عضوية سوريا التي جرى تعليقها عام 2011م.وتابعت صحف القاهرة وصول مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء يرافقه فريق من الصليب الأحمر الدولي للقاء قيادات ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، لبحث استكمال إجراءات ملف المختطفين والأسرى.وسلّطت الضوء على دعوة السلطة الفلسطينية الدول العربية لمقاطعة مؤتمر وارسو حول السلام والأمن في الشرق الأوسط المقرر أن تستضيفه بولندا تحت رعاية الأمم المتحدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 4 جنود أتراك أمس جراء تحطم مروحية عسكرية بإسطنبول.// انتهى //09:59ت م0011

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