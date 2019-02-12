شكرا لقرائتكم خبر عن متى يستحق مستهلك الكهرباء تعويضاً مالياً؟ والان نبدء بالتفاصيل

يستحق مستهلك الكهرباء تعويضاً مالياً إذا أخفق مقدم الخدمة فيما يلي: ١- إيصال الكهرباء لمنشأة جديدة بما لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ السداد. ٢- إعادة الكهرباء بعد السداد(٣ ساعات للمناطق الحضارية و٥ ساعات للمناطق شبه الحضارية والريفية). ٣- إشعار المستهلك قبل ٤٨ ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له. ٤- إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال ٢٤ ساعة (في الأوضاع العادية). ٥- حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير خلال ١٥ يوم عمل. ٦- انتظام الخدمة دون انقطاع (٤ انقطاعات خلال السنة الميلادية ولا تقل مدة كل انقطاع عن ٤ ساعات.



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