شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاتفاق المبدئى للكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
وقال السناتور الجمهورى ريتشارد شيلبى للصحفيين "توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ" بشأن تمويل برامج أمن الحدود حتى 30 من سبتمبر. وأضاف أن الخبراء "سيعملون بلا كلل للانتهاء من التفاصيل". ولم يقل ما إذا كان ترامب سيحصل على أى أموال لبناء الجدار على حدود المكسيك.
كما لم يتضح ما إذا كان ترامب سيوافق على الاتفاق. كانت مطالبة ترامب فى ديسمبر بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، والتى رفضها الديمقراطيون فى الكونجرس، قد تسببت فى إغلاق جزئى للحكومة لمدة 35 يوما انتهى الشهر الماضى دون حصوله على تمويل للجدار.
وقال مساعد فى الكونجرس طلب عدم الكشف عن اسمه إن المخطط الأولى للاتفاق يشمل تخصيص 1.37 مليار دولار لإقامة سياج جديد على طول الحدود الجنوبية. ويعادل هذا تقريبا نفس المبلغ الذى خصصه الكونجرس خلال العامين الماضيين.
وأضاف أنه لن يتم استخدام أى جزء من الأموال لبناء "جدار"، وهو ما يروج له ترامب منذ أن أطلق حملته الرئاسية فى 2016. ويقول الديمقراطيون إن الجدار سيكون مكلفا وغير فعال.
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