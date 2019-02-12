شكرا لقرائتكم تجاوباً مع “المواطن”.. رفع أسلاك الكهرباء المتدلية بأحد المسارحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تجاوبت كهرباء جازان مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان “أسلاك الكهرباء تلامس الأرض بأحد المسارحة.. والأهالي يتخوفون” بتاريخ 10-2-2019.

وكانت “متابعات الخليج 365” قد سلطت الضوء على معاناة أهالي قرية “السلام” التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان وذلك بسبب تدلي أسلاك الكهرباء وقربها من الأرض وقد تعرضت قبل فترة للقطع من قبل إحدى السيارات الكبيرة “قلاب”؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنازل المجاورة.

وقد تجاوبت شركة الكهرباء مع “متابعات الخليج 365” وقامت في اليوم التالي برفع هذه الأسلاك ودعمها بأحد الأعمدة من أجل رفعها إلى الأعلى وإنهاء المعاناة والمخاوف التي كان يعيشها أهالي القرية.

وقد أشاد الأهالي بدور “متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول وأيضاً التفاعل السريع من قبل كهرباء جازان في فترة قصيرة جدًّا، مثمنين هذا التفاعل السريع.

من جانبهم قدم الأهالي شكرهم وتقديرهم عبر “متابعات الخليج 365” لكهرباء جازان ولمديرها على هذا التفاعل، مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن.



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