شكرا لقرائتكم بالصور.. أحواش مهجورة وحشائش وثعابين سامة تهدد حياة أهالي الطوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شكا أهالي مدينة الطوال بجازان من وجود أحواش مهجورة وأشجار وحشائش أصبحت مأوى للثعابين والكلاب الضالة؛ ما أدى إلى تخوف الأهالي على حياتهم وحياة أبنائهم.

-السوق الداخلي:

وتحدث الأستاذ علي ناشب لـ”متابعات الخليج 365“، قائلاً: “منذ عشرين سنة والسوق الداخلي بمدينة الطوال مهجور ولم تتم الاستفادة منه في أي عرض أو إعادة ترميمة وإصلاحه وتشغليه من جديد بل أصبحنا نخاف منه لأنه مهجور وأيضاً أصبح مأوى للحيوانات الضالة والتي تهدد حياة الأطفال وكبار السن بالخطر وأيضاً المارة من هذا الشارع ليلاً، وأتمنى الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال أو عمل منه ملعب مزروع للأطفال”.

– أحواش مهجورة:

وأضاف محمد ظافري قائلاً: هناك أحواش كبيرة وكثيرة مهجورة من قبل أصحابها وقد نمت فيها الحشائش والأشجار وأصبحت غابة، ناهيك أنها مجاورة لبعض المنازل المأهولة بالسكان، وتزداد المشكلة بأن هذه الأحواش أصبحت مأوى للثعابين السامة والتي تهدد حياة المجاورين بالخطر.

– ثكاثر البعوض:

وبين أحمد مشهور قائلاً: مع تكاثر هذه الأشجار في هذه الأحواش ووجود الحشائش والمياه أصبحت مكان لتكاثر البعوض والحشرات وأننا نعاني من هذه الحشرات ونتمنى إزالتها الرش في هذه الإمكان.

– مناشدة :

ناشد أهالي مدينة الطوال عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إزالة هذه الأشجار من هذه الأحواش والرش من أجل القضاء على الثعابين السامة والحشرات.



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