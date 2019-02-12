شكرا لقرائتكم توضيح من أمانة الطائف بشأن تحويل مواقف مقابر العباس لمدفوعة الأجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف

أوضحت أمانة الطائف سبب تحويل مواقف السيارات المخصصة لجامع ومقابر العباس إلى مواقف مدفوعة الأجر.

وبينت الأمانة أنها أقدمت على ذلك بسبب أن الجامع والمقبرة يقعان وسط السوق المركزي، ويتم استغلال مواقفهما من قبل المتسوقين.

وأشارت إلى أنه سيكون الوقوف مجانًا في جميع المواقف المحيطة بالمسجد قبل الصلاة بخمس دقائق، وبعد الصلاة بعشر دقائق.

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