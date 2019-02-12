أمير جازان بالنيابة يتفقَّد عددًا من مشروعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، أمس الإثنين، عددًا من المشروعات التي ينفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعي حاليًا بمدينة جيزان.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز، خلال الجولة، على عدد من المشروعات المنفذة ومراحل العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، مستمعًا لشرح مفصل من مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي, ومدير وحدة تنفيذ المشروعات بالفرع المهندس نبيل مطهري, عن المشروعات التي شملتها الزيارة ومنها مشروع إنشاء مؤسسة رعاية الفتيات بجازان الجاري تنفيذه على مساحة ٦٤٣٠ مترًا مربعًا وبتكلفة إجمالية تزيد على٤٣ مليون ريال وبنسبة إنجاز قاربت الـ٩٠%.

كما اطلع أمير المنطقة بالنيابة على سير العمل بالعديد من المشروعات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان, التي شملت مشروع إنشاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، ومشروع إنشاء فرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية, وصندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة، ومشروع إنشاء دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان، ومكاتب الضمان بمدينة جيزان, ومحافظتي صامطة وفرسان، والمخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بتلك المشروعات، التي يُطبق من خلالها المعايير العالمية في الأمن والسلامة ونسب الإنجاز المتحققة في تلك المشروعات.

وفي ختام الجولة، أعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن سعادته بتفقد مشروعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، وما شاهده خلال الزيارة من إنجاز في تلك المشروعات التي تخدم فئات غالية على الجميع، موجهًا مدير فرع العمل بجازان ومنسوبي الفرع بمضاعفة الجهود؛ لإنجاز تلك المشروعات في الأوقات المحددة لها وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد على «حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان شخصياً على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة, راجيًا العون والتوفيق من الله- تعالى- للجميع لتحقيق ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام».

حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ, ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي, ومدير عام مكتب أمير المنطقة بالنيابة سليمان بن سعيد أبو ملحة, وعدد من المسؤولين.

