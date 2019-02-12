وحدة الإشراف على توظيف العمالة بالقصيم تسترجع 770 ألف ريال خلال عام 2018

قامت بـ643 زيارة ميدانية وضبطت أكثر من 9 مخالفات
كشفت وحدة الإشراف على توظيف العمالة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم عن ضبطها عددًا من مكاتب الاستقدام الأهلية غير الملتزمة بتقديم الخدمات وفقًا للوائح وضوابط الاستقدام الأهلي المقرة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
وبيَّن أحمد بن محمد السكيت مدير الإشراف على توظيف العمالة بالقصيم، بأن اجمالي المبالغ المسترجعة خلال عام 2018 بلغت 770,993 ألف ريال، مؤكدًا أن الوحدة تستقبل شكاوى العملاء وتتعامل بسرعة وجدية عالية، موضحًا أن إجمالي الزيارات الميدانية قد بلغ 643 زيارة، نتج عنها ضبط أكثر من 9 مخالفات.
وشدد السكيت على ضرورة اطلاع العملاء على لوائح الاستقدام وذلك لمعرفة حقوقهم.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق، أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل ومتابعة مكاتب الاستقدام الأهلي للتأكد من التزامها بتطبيق قرارات ولوائح واشتراطات الاستقدام؛ وذلك لضمان حقوق جميع الاطراف، مبينًا أن بإمكان العملاء تقديم الشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية.
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