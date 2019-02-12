السعودية اليوم / "الخطاب الدعوي وأثره في حماية الشباب" ندوة بدعوي صامطة



جيزان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً، ندوة علمية بعنوان "الخطاب الدعوي وأثره في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والغلو"، وذلك بجامع العليا بمحافظة صامطة بعد صلاة المغرب.

وتتناول الندوة أهمية مواكبة الخطاب الدعوي لمتطلبات العصر وما يتعرض له الشباب من هجمة شرسة تستهدف دينهم وأخلاقهم وقيمهم .

يذكر أن الندوة تأتي ضمن ندوات المبادرة الثانية لتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب، الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار مشروع ترسيخ الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة، ونبذ الغلو والتطرف، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال، ومحاربة الجماعات الإرهابية.

// انتهى//

09:08ت م

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جيزان 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً، ندوة علمية بعنوان "الخطاب الدعوي وأثره في حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والغلو"، وذلك بجامع العليا بمحافظة صامطة بعد صلاة المغرب.وتتناول الندوة أهمية مواكبة الخطاب الدعوي لمتطلبات العصر وما يتعرض له الشباب من هجمة شرسة تستهدف دينهم وأخلاقهم وقيمهم .يذكر أن الندوة تأتي ضمن ندوات المبادرة الثانية لتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب، الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار مشروع ترسيخ الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة، ونبذ الغلو والتطرف، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال، ومحاربة الجماعات الإرهابية.// انتهى//09:08ت م0010

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