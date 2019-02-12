

نيودلهي 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم ، وأصيب آخرون بجروح ، إثر حريق نشب في أحد الفنادق في العاصمة الهندية نيودلهي الليلة الماضية في كارثة جديدة تثير مخاوف حول الوقاية من الحرائق في الهند.

وقال المسؤول في إدارة الإطفاء سونيل تشودري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحريق اندلع في فندق "آربيت بالاس" الذي يقع في جزء مزدحم وسط نيودلهي، مؤكداً أن الحصيلة هي الآن 17 قتيلاً بينهم طفل".

من جهته أوضح مدير الإطفاء في نيودلهي جي. سي. ميسرا أنه تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ 35 شخصا في عملية استمرت بضع ساعات.

وبدأت الشرطة التحقيق في أسباب الحريق.

// انتهى //

08:39ت م

0009



نيودلهي 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسلقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم ، وأصيب آخرون بجروح ، إثر حريق نشب في أحد الفنادق في العاصمة الهندية نيودلهي الليلة الماضية في كارثة جديدة تثير مخاوف حول الوقاية من الحرائق في الهند.وقال المسؤول في إدارة الإطفاء سونيل تشودري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحريق اندلع في فندق "آربيت بالاس" الذي يقع في جزء مزدحم وسط نيودلهي، مؤكداً أن الحصيلة هي الآن 17 قتيلاً بينهم طفل".من جهته أوضح مدير الإطفاء في نيودلهي جي. سي. ميسرا أنه تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ 35 شخصا في عملية استمرت بضع ساعات.وبدأت الشرطة التحقيق في أسباب الحريق.// انتهى //08:39ت م0009

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 17 قتيلاً في حريق بفندق في نيودلهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.