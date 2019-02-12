شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 157.86 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.70 ريال.

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أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.13 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.39 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.08 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 12 فسجلت 78.93 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,909 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,105 ريالًا.

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