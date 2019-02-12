شكرا لقرائتكم طريقة تفعيل الميزة الأمنية الجديدة على واتساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أطلق تطبيق واتساب- قبل أيام- ميزة أمنية جديدة تمنع الآخرين ممن قد يتمكنون من الدخول إلى جهازك، من التلصص على رسائلك في واتساب، وفق ما ذكرت مجلة “فوربس” الأميركية.

ويتطلب تفعيل ميزة الأمان الجديدة تنصيب أحدث إصدار من تطبيق واتساب (2.19.20).

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وإن كان تحديث التطبيق على جهازك يحدث تلقائيًّا، فيمكنك التأكد من الإصدار الأخير من خلال الضغط على “الإعدادات” ثم “المساعدة”، حيث ستجد اسم آخر نسخة من واتساب على شكل صورة أعلى الشاشة. بعد التأكد من أن نسخة واتساب هي الأحدث وتحمل الرقم (2.19.20)، نعود مرة أخرى للضغط على “الإعدادات” ثم على “الحساب”، ثم “الخصوصية”.

عند هذه المرحلة سيظهر لك “قفل الشاشة”، وستكون أمام خيارين على الشاشة: Touch ID أو Face ID، وذلك بما يتناسب مع نسخة الهاتف الذكي الذي تستخدمه.

وبعد تشغيل أحد الخيارين السابقين، بإمكانك اختيار توقيت غلق التطبيق، وستكون هنا أمام 4 خيارات للغلق: حالًا أو بعد دقيقة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة.

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