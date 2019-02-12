الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة العلوم الصحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف معيدين ومعيدات للابتعاث (ذكور وإناث) وإكمال الدراسات العليا خارج المملكة في التخصصات الموضحة أدناه لتأهيلهم للالتحاق كأعضاء هيئة تدريس في كليات الجامعة في الرياض وجدة والأحساء. كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالرياض

الصحة العامة (ذكور) إدارة الأنظمة الصحية (ذكور) الوبائيات (ذكور) إحصاء حيوي (ذكور) معلوماتية صحية (ذكور) كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض

إحصاء حيوي (ذكور وإناث) علم نفس إكلينيكي (ذكور) لغة إنجليزية (ذكور وإناث) كلية الطب ومركز المحاكاة السريرية بالرياض وجدة

محاكاة سريرية (ذكور) البرنامج التحضيري في الجامعة بجدة

إحصاء حيوي (ذكور) Advertisements علم نفس إكلينيكي (ذكور) لغة إنجليزية (ذكور وإناث)

كيمياء (ذكور) البرنامج التحضيري في الجامعة بالأحساء

فيزياء (ذكور) علم التشريح (ذكور وإناث) إحصاء حيوي (ذكور وإناث) علم نفس إكلينيكي (ذكور) لغة إنجليزية (ذكور وإناث) كلية العلوم الطبية التطبيقية في الاحساء

الخدمات الطبية الطارئة (إناث) كلية العلوم الطبية التطبيقية في جدة تقنية تصوير القلب (إناث) وسيتم التقديم اعتباراً من يوم الاثنين 1440/6/6هـ وحتى السبت الموافق 1440/7/2هـ. للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم: 4292039-11-966+ أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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