الان تتابع وحدة توظيف العمالة بالقصيم تسترجع 770 ألف ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بريدة- الخليج 365- خالد المرشود:

كشفت وحدة الأشراف على توظيف العمالة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم عن ضبط عدد من مكاتب الاستقدام الأهلية الغير ملتزمة بتقديم الخدمات وفقاً للوائح وضوابط الأستقدام الأهلي المقرة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد أوضح أحمد بن محمد السكيت مدير الأشراف على توظيف العمالة بالقصيم بأن اجمالي المبالغ المسترجعة خلال عام 2018 بلغت 770993 ألف ريال مؤكداً ان الوحدة تستقبل شكاوى العملاء وتتعامل بسرعة وجدية عالية.

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موضحاً أن إجمالي الزيارات الميدانية 643 زيارة نتج عنها ضبط أكثر من 9 مخالفات . مشدداً على ضرورة اطلاع العملاء على لوائح الاستقدام وذلك لمعرفة حقوقهم .

من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل ومتابعة مكاتب الاستقدام الأهلي للتأكد من ألتزامها بتطبيق قرارات ولوائح وأشتراطات الاستقدام وذلك لضمان حقوق جميع الاطراف.

مبيناً أن بإمكان العملاء من تقديم الشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية.