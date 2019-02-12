شروط وخطوات استخراج بطاقة سياقة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

تتمتع المملكة العربية السعودية بالمساحات الكبيرة والشاغرة، ويعاني بعض سكان المناطق من عدم وجود مواصلات هناك بسبب هذا الفراغ الكبير في المساحة، وكذلك ارتفاع الأجرة في وسائل المواصلات أحد أهم الأشياء التي يعاني منها أيضاً قاطني المناطق البعيدة، ويسعى كل شخص للحصول على رخصة قيادة خاصة به بدلاً من المشقة في وسائل المواصلات، ويعد الحصول على رخصة قيادة داخل المملكة للمقيمين بها أمراً هاماً خاصة للأشخاص المقيمين مع عائلاتهم، والحصول على رخصة القيادة ليس بالأمر اليسير ولكنه ليس بالمستحيل، وفي خلال السطور القادمة سنوضح الخطوات والشروط والأحكام التي عن طريقها يمكن استخراج رخصة قيادة داخل المملكة:

شروط وأحكام استخراج رخصة قيادة داخل المملكة العربية السعودية:

1- أن يزيد عمر المتقدم لاستخراج الرخصة عن 18 عاماً.

2- اجتياز المتقدم للكشف الطبي الموقع عليه.

3- يقوم المتقدم بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

4- إحضار المتقدم بإحضار عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6.

5- دفع المتقدم للرسوم المقررة والتي تتفاوت من فئة لأخرى.

6- إحضار ملف لحفظ الأوراق به.

خطوات استخراج رخصة القيادة بالمملكة :

1- لاستخراج رخصة قيادة يجب إحضار أصل وصورة من الإقامة وجواز السفر.

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2- التوجه لأحد المستشفيات المعتمدة في المملكة وذلك لعمل كشف طبي هناك.

3- على المتقدم أن يتوجه إلى أحد مدارس تعلم القيادة بالقرب من محل إقامته.

4- يقوم المتقدم بدفع رسوم محددة في خزينة مدرسة القيادة ويتم تحديد ميعاد لكل متدرب للدراسة وتكون الدراسة فيها من يوم وحتى شهر كامل وتقسم على فترتين إما صباحية أو مسائية.

5- تقوم مدرسة تعلم القيادة بعمل اختبار مبدئي لكل متدرب لتحديد مدة فترة الدراسة الخاصة به وذلك على أساس من لديه خبرة سابقة في القيادة.

6- تقوم المدرسة بتحديد موعد للاختبار وينقسم إلى نظري وعملي.

7- في حالة اجتياز المتدرب للاختبار يقوم بدفع الرسوم المقررة ويستلم الرخصة.

8- في حالة فشل اجتياز المتدرب للاختبار تقوم المدرسة بتحديد ميعاد آخر له بدون دفع أي رسوم جديدة.

ويجب الوضع في الاعتبار:

أن إدارة المرور بالمملكة هي من تحدد موعد الاختبار للمتقدم، وعلى المتقدم لاستخراج الرخصة التواجد في الموعد المحدد له.