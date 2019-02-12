الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية : خدمات المرور – وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن المخالفات المرورية بات أمرا سهلا من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات المرور برقم الهوية الوطنية في صورة مباشرة عبر قسم خدمات المرور عبر بوابة وزارة الداخلية السعودية، يأتي هذا في عمليات تحديث الوزارات بالمملكة العربية السعودية في خدمة المواطنين إلكترونيا، ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن العنوان الوطني والعديد من الخدمات المقدمة عبر موقع وزارة الداخلية، مثل خدمة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج، كما يمكن موقع وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور التي تم تسجيلها على المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية، وكذلك على أفراد المواطنين والمكفولين على اسمه، والكثير من الحكومات في الدول العربية مثل مصر الذي تتيح خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونا، وبالتالي سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في السعودية.

من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بقسم خدمات المرور التابع لموقع وزارة الداخلية السعودية، يمكن للمواطن الاستعلام مباشرة عن مخالفات المرور بكل سهولة، وذلك بإدخال رقم الهوية الوطنية وكذلك الرقم المرئي والضغط على عرض.

فعن طريق خدمات المرور يستطيع المواطن أو المقيم أن يستعلم عن مخالفات المرور من خلال رقم الهوية الوطنية لمعرفة الالتزامات الواجبة السداد والمستحقة عليه وعلى أسرته ومن يكفلهم، ليقوم بتسديد تلك المخالفات إلكترونيا من خلال رصيده المخصص لدى المدفوعات الحكومية.