"الغذاء والدواء" تحذر من أجهزة قياس سكر تسبب الحساسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتوقف عن استخدام أجهزة لقياس نسبة السكر في الدم تعتمد على المجس sensor، وذلك لتسببها في تهيج الجلد «الحساسية» لدى بعض المستخدمين بعد وضع المادة اللاصقة للمجس على جلد المريض.

وأوضحت الهيئة أن بعض مستخدمي تلك الأجهزة، التي تقرأ نسبة السكر في الدم بالاستشعار، يضعون كريمات أو يستخدمون بخاخات تحت المجس لتقليل تفاعلات الجلد مع المادة اللاصقة، ما قد يؤثر على أداء تلك الأجهزة، وأوصت بالتوقف عن استخدام الجهاز في حال وجود تهيج، والتواصل مباشرة مع الطبيب المختص لمعرفة مدى إمكانية الاستمرار في استخدامه، وتحديد البدائل في حال لم يكن استخدامه مناسبا.

ودعت إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بالمنتج من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم: 19999، أو المركز الوطني للتيقظ على الرابط: https://ade.sfda.gov.sa، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط: https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.