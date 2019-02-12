، نتانياهو: إذا قصفت إيران تل أبيب فستكون هذه الذكرى الأخيرة لثورتهم ،

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حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أمس الاثنين، إيران من مغبة القيام بأي محاولة لشن هجوم يستهدف "تدمير تل أبيب أو حيفا"؛ وذلك بالتزامن مع احتفال إيران بالذكرى الأربعين لثورة الخميني.
وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه وفي شريط فيديو: "أنا لا أتجاهل التهديدات التي يوجهها النظام الإيراني؛ لكنها لا ترهبني. في حال ارتكب هذا النظام خطأ رهيباً بمحاولة تدمير تل أبيب أو حيفا؛ فستكون هذه الذكرى الأخيرة للثورة. عليهم أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم، تتهم إسرائيل إيران بمواصلة القيام بنشاطات نووية؛ الأمر الذي تنفيه طهران، كما تُندد بدعمها لحزب الله اللبناني.
وشنّت إسرائيل عشرات الغارات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، تقول إنها استهدفت أيضاً قوافل سلاح إيراني إلى حزب الله.
نتانياهو: إذا قصفت إيران تل أبيب فستكون هذه الذكرى الأخيرة لثورتهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-12
حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أمس الاثنين، إيران من مغبة القيام بأي محاولة لشن هجوم يستهدف "تدمير تل أبيب أو حيفا"؛ وذلك بالتزامن مع احتفال إيران بالذكرى الأربعين لثورة الخميني.
وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه وفي شريط فيديو: "أنا لا أتجاهل التهديدات التي يوجهها النظام الإيراني؛ لكنها لا ترهبني. في حال ارتكب هذا النظام خطأ رهيباً بمحاولة تدمير تل أبيب أو حيفا؛ فستكون هذه الذكرى الأخيرة للثورة. عليهم أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم، تتهم إسرائيل إيران بمواصلة القيام بنشاطات نووية؛ الأمر الذي تنفيه طهران، كما تُندد بدعمها لحزب الله اللبناني.
وشنّت إسرائيل عشرات الغارات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، تقول إنها استهدفت أيضاً قوافل سلاح إيراني إلى حزب الله.
12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440
08:30 AM
حذّرهم من مهاجمة عاصمتهم أو حيفا: عليهم أن يأخذوا الأمر بعين الاعتبار
حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أمس الاثنين، إيران من مغبة القيام بأي محاولة لشن هجوم يستهدف "تدمير تل أبيب أو حيفا"؛ وذلك بالتزامن مع احتفال إيران بالذكرى الأربعين لثورة الخميني.
وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه وفي شريط فيديو: "أنا لا أتجاهل التهديدات التي يوجهها النظام الإيراني؛ لكنها لا ترهبني. في حال ارتكب هذا النظام خطأ رهيباً بمحاولة تدمير تل أبيب أو حيفا؛ فستكون هذه الذكرى الأخيرة للثورة. عليهم أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم، تتهم إسرائيل إيران بمواصلة القيام بنشاطات نووية؛ الأمر الذي تنفيه طهران، كما تُندد بدعمها لحزب الله اللبناني.
وشنّت إسرائيل عشرات الغارات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، تقول إنها استهدفت أيضاً قوافل سلاح إيراني إلى حزب الله.
، نتانياهو: إذا قصفت إيران تل أبيب فستكون هذه الذكرى الأخيرة لثورتهم ،
المصدر : الخليج 365
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