محمد بن مسعود - الدمام - استعادت عربةً وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة لَقِيَ خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم اليوم في مديرية "الحشاء" غرب محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد موقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش اليمني -مسنودة بالمقاومة الشعبية- شنت هجوماً مباغتاً على تجمع للميليشيا الانقلابية، في المديرية، تَمَكّنت خلاله من السيطرة على عدد من المواقع؛ مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مصرع خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأسر خمسة آخرين؛ فيما استعادت قوات الجيش اليمني، عربةً وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. مصرع (5) من ميليشيا الحوثي في هجوم للجيش الوطني جنوب اليمن وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-12 لَقِيَ خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم اليوم في مديرية "الحشاء" غرب محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد موقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش اليمني -مسنودة بالمقاومة الشعبية- شنت هجوماً مباغتاً على تجمع للميليشيا الانقلابية، في المديرية، تَمَكّنت خلاله من السيطرة على عدد من المواقع؛ مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مصرع خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأسر خمسة آخرين؛ فيما استعادت قوات الجيش اليمني، عربةً وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. Advertisements 12 فبراير 2019 - 7 جمادى الآخر 1440 08:25 AM استعادت عربةً وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة استعادت عربةً وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة لَقِيَ خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم اليوم في مديرية "الحشاء" غرب محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد موقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش اليمني -مسنودة بالمقاومة الشعبية- شنت هجوماً مباغتاً على تجمع للميليشيا الانقلابية، في المديرية، تَمَكّنت خلاله من السيطرة على عدد من المواقع؛ مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مصرع خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأسر خمسة آخرين؛ فيما استعادت قوات الجيش اليمني، عربةً وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. ، مصرع (5) من ميليشيا الحوثي في هجوم للجيش الوطني جنوب اليمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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